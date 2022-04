Banque : retrait total ou abandon d’activités, Standard Chartered réduit son empreinte africaine

Cette décision, explique le groupe bancaire britannique, est motivée par sa volonté de rediriger ses investissements africains vers les pays au potentiel d'échelle et de croissance plus important. En effet, les cinq marchés abandonnés auxquels il faut rajouter la Jordanie et le Liban au Moyen-Orient, n'ont généré qu' environ 1 % du revenu total du groupe en 2021 et une proportion similaire du bénéfice avant impôt ».

Toutefois, Standard Chartered dit rester « enthousiasmé » par l'Afrique où la banque continue de repérer des opportunités. Bientôt devrait d'ailleurs naître la filiale égyptienne, où le groupe bancaire britannique a récemment obtenu une licence. La bataille des repreneurs est lancée Le retrait de Standard Chartered signifie aussi la reprise de ces actifs par un ou plusieurs autres acteurs de la banque sur le continent. A l'instar de BNP Paribas il y a deux ans qui avait finalement cédé ses actifs au Burkinabè Simon Tiemtoré, président de Vista Bank Group, il ne serait pas étonnant de voir certains patrons de banque africains s'intéresser aux futures ex-filiales de Standard Chartered.

Source : Le géant britannique de la banque annonce son retrait prochain de cinq marchés africains dont l'Angola et le Cameroun et l'abandon des activités de banque de détail et services aux entreprises dans deux marchés dont la Côte d'Ivoire. Un revirement stratégique qui réduit la taille de son empreinte régionale.

