Banques : Hausse de 17,40% du résultat net de la BOA Sénégal en 2024.

Ces états financiers mettent en exergue un résultat net qui passe de 17,022 milliards FCFA au 31 décembre 2023 à 19,984 milliards FCFA en 2024.



Le total bilan de la banque connait pour sa part une augmentation de 25, 025 milliards FCFA, se situant à 783,173 milliards FCFA.



Les créances sur la clientèle se sont élevées à 402,460 milliards FCFA contre 394,012milliards FCFA en 2023. De leur côté, les dettes à l’égard de la clientèle sont passées de 575,028 milliards FCFA en 2023 à 585,770 milliards FCFA durant la période sous revue.



En ce qui le concerne, le produit net bancaire de BOA Sénégal s’est situé à 49,666 milliards FCFA contre 45,426 milliards FCFA au 31 décembre 2023, soit une hausse de 9,33%.



Les charges générales d’exploitation ont baissé de 814 millions FCFA passant de 20,702 milliards FCFA en 2023 à 19,888 milliards FCFA un an plus tard.



De son côté, le résultat brut d’exploitation s’est accru de 5,128 milliards, s’établissant à 27,102 milliards FCFA contre 21,974 milliards FCFA au 31 décembre 2023.



Quant au coût du risque, il a augmenté de 359 millions avec une réalisation de 4,429 milliards FCFA contre 4,070 milliards FCFA en 2023.



De son côté, le résultat d’exploitation connait une hausse de 26,07%, passant de 17,904 milliards FCFA en 2023 à 22,673 milliards FCFA un an plus tard.



Le résultat avant impôts suit la même tendance haussière dégageant un solde de 22,888 milliards FCFA contre 18,927milliards FCFA en 2023, soit une progression de 20,92%.

Oumar Nourou