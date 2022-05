Banques : Hausse de 229% du résultat net de NSIA Banque Côte d’Ivoire en 2021

Ce résultat net s’est élevé à 24 milliards de FCFA contre 7,201milliards de FCFA en 2020.

<< Cette performance correspond à 151% de réalisation de prévisions budgetaires >>, avance la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire.

Durant la période sous revue, le total bilan de cet établissement bancaire a enregistré une hausse de 6% à 1645 milliards de FCFA contre 1550 milliards de FCFA en 2020.



Les ressources collectées au niveau de la clientèle 1128 milliards de FCFA contre 946 milliards de FCFA en 2020, soit un accroissement de 19%. Quant aux créances de la banque sur cette clientèle, elles sont établies à 1033 milliards de FCFA contre 962 milliards de FCFA en 2020, soit un accroissement de 7%.





Le produit net bancaire de NSIA Banque Côte d’Ivoire a augmenté de 6 milliards, se situant à 77 milliards de FCFA contre 71 milliards de FCFA en 2020.



Quant aux charges générales d’exploitation de la banque, elles ont augmenté de 496 millions à 41,417 milliards de FCFA contre 40,921 milliards de FCFA en 2020.



Le résultat brut d’exploitation a progressé de 22,23%, passant de 24 milliards de FCFA en 2020 à 29,199 milliards de FCFA un an plus tard.



Le coût net du risque a connu une nette amélioration de +10 milliards à 6,048 milliards de FCFA contre 16,058 milliards de FCFA en 2020. Selon la direction de la banque, cette amélioration du coût net du risque est repartie en ses deux composantes. C’est ainsi que le coût net du risque de crédit est en amélioration de 6,4 milliards de FCFA et le coût net du risque opérationnel en amélioration de 3,6 milliards de FCFA.





Concernant le résultat d’exploitation de NSIA Banque Côte d’Ivoire, il a enregistré une progression de 196%, passant de 8 milliards de FCFA en 2020 à 23,151 milliards de FCFA en 2021.



En perspectives, la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire estime que l’année 2022 démarre dans un contexte d’incertitudes lié à l’évolution de la pandémie et à un contexte géopolitique fragilisé par des tensions internationales dont les conséquences affecteront la plupart des économies. <<Le défi pour la Banque est le déploiement de son nouveau Plan Stratégique>>, ajoute-t-elle. Dénommé « Altitude 22-26 », ce plan traduit, selon elle, les actions prioritaires à mettre en œuvre sur les cinq prochaines années afin d’assurer un positionnement durable dans le top 5 des banques en Côte d’Ivoire.



<<Il est notamment marqué par des actions de rééquilibrage du portefeuille de la clientèle de Particuliers (Mass Market, segments intermédiaires Clientèle haut de gamme), l’adoption d’une politique de conquête plus complète avec une nouvelle proposition de valeurs clients sur l’ensemble des marchés (Particulier, Professionnel, TPE, PME/PMI, Grandes Entreprises), l’accroissement de nos financements aux champions locaux des secteurs d'activités stratégiques>>, souligne encore la direction de NSIA Banque Côte d’Ivoire.



Oumar Nourou



Le résultat net après impôts de NSIA Banque Côte d’Ivoire, a connu une hausse de 229% à l’issue de l’exercice 2021 par rapport à 2020.Source : https://www.lejecos.com/Banques-Hausse-de-229-du-r...