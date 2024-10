Banques sénégalaises: Les encours de crédits en hausse de 8,8% en juin 2024

Le directeur de Cabinet du ministre des Finances et du Budget, Bassirou Sarr, s’est félicité jeudi de “la bonne tenue” des principaux indicateurs d’activité et de rentabilité des banques et structures de microfinance sénégalaises, qui selon lui, se sont traduits par “ une progression de 8,8% ”. “ Les encours de crédits des banques ont progressé de 8,8% en glissement annuel, pour s’établir à 7.496,8 milliards FCfa à fin juin 2024 ”, a-t-il déclaré, lors de la cérémonie d’ouverture de la 41ᵉ session du Conseil national du crédit.



“La qualité du portefeuille s’est améliorée, le taux des créances en souffrance nette des provisions, ressortant à 4,6% du total des crédits ”, a-t-il expliqué. Concernant le secteur de la microfinance, Bassirou Sarr a informé que “ l’encours des crédits distribués aux sociétaires et clients, a progressé de 20% en glissement annuel, en s’établissant à 780 milliards à fin juin 2024 ”.











