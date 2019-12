Bara Doly défend Papa A. Seck: « Je connais quelqu’un qui a acheté 5 chèvres à 1 million »

Habitué des déclarations incendiaires, le député Cheikh Abdou Bara Doly a changé de ton ce mardi lors du vote du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Le député de Bokk Gis Gis a mis à profit son temps de parole pour défendre bec et ongles l'ancien ministre de l’Agriculture Papa Abdoulaye Seck, épinglé par le rapport de l’Armp qui lui reproche d'avoir acheté une chèvre à 166 000 FCFA et une poule à 11 000 FCFA.



Selon le député, le ministère de l'Agriculture doit communiquer sur ces achats. « Tous ceux qui prennent ces chiffres comme un scandale, ne connaissent pas l'élevage. Je connais quelqu'un qui a acheté 5 chèvres à 1 000 000 FCFA. C'est des chèvres indiennes et ça peut coûter très cher », a soutenu Bara Doly.



