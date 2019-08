Barça : Moussa Wagué rejoint l’équipe première Le FC Barcelone a confirmé que le défenseur Moussa Wagué appartiendra à l'équipe première cette saison et portera le numéro '16'. Sergi Roberto sera donc milieu de terrain la saison prochaine.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégalais est donc parvenu, en une saison, à convaincre le staff technique du Barça. Évoluant dans l’équipe B la saison dernière, Wagué avait disputé 20 matches et a marqué deux buts. Pour la saison 2019-20, il fera partie intégrante de l'équipe professionnelle et sera en concurrence au poste avec Nelson Semedo.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos