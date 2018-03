Barça: l’étonnant échange entre Valverde et un journaliste à propos de Neymar Les journalistes présents mercredi à la conférence de presse d’Ernesto Valverde, ont vécu une minute qui a semblé interminable alors qu’un confrère s’échinait à avoir une réaction du coach du Barça à propos de la blessure de Neymar.

Petit malaise mercredi après-midi lors de la conférence de presse d’Ernesto Valverde à Barcelone. Au centre des débats, l’inévitable Neymar. Pas question d’évoquer une énième fois son départ de Catalogne en août dernier mais sa blessure à la cheville, contractée dimanche contre l’OM et qui pourrait l’éloigner un moment des terrains.

"J’imagine que vous avez vu les images de la blessure de Neymar", lance ainsi le journaliste au coach du Barça en vain. "Je ne les ai pas vues", lui rétorque Valverde.



"Qu’est-ce que je peux y faire?"

Le journaliste lui explique alors que selon le père de l’attaquant brésilien, celui-ci pourrait être absent entre six et huit semaines avant de lui demander ce qu’il ressentirait s'il était touché par un problème similaire. Face à un Valverde interloqué par la question, le journaliste insiste, "Ça aurait été mieux que ça n’arrive pas, non?"

"Oui, c’est sûr. Qu’est-ce que je peux y faire? Ça peut arriver. Je touche du bois", lâche alors Valverde pour mettre enfin un terme à cette séquence interminable.













