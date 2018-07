«Barça ou Barsakh»: un vaste réseau de migrants démantelé à Saint-Louis

Les candidats étaient parqués dans une chambrette à Pikine Angle Tall, en attendant leur voyage vers l’Espagne. Vingt-cinq (25) ont répondu au rendez-vous pris ce soir avec la remise individuelle d'une somme 400.000 FCFA pour les frais de transport nocturne vers l'inconnu, a appris Ndarinfo.com. De petites embarcations devraient les conduire au large vers une grosse pirogue en mer.



Il a suffi que quelques bribes d’informations sur la constitution du réseau tombent dans l’oreille des limiers, pour qu’une opération soit lancée par le dynamique Commissaire Ousmane Fall, de l’arrondissement de l’ile avec la supervision du Central, El Hadji Bécaye DIARRA.



Le cerveau de l’affaire a été neutralisé et devra répondre au délit d’organisation d’un voyage clandestin alors que ses clients seront jugés pour participation à cette aventure dangereuse.



Il faut rappeler que le Commissaire Fall, meneur de l’opération, s’est illustré, la semaine dernière dans l’affaire du « Mouquets ». Cet incident avait provoqué la condamnation d’Abba Mbaye et de son frère pour rébellion et outrage à un agent de police dans le cadre de sa fonction.