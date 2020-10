Barça wala Barsak: 405 candidats interceptés en un mois

Lundi 19 Octobre 2020

"Barça ou Barsax" (Barça ou la mort) reprend de plus belle. Selon Libération, en l'espace d'un mois, 405 migrants clandestins ont été interceptés par la gendarmerie nationale.



Il s'agit de 23 candidats à l'émigration clandestine, dont un mineur de 14 ans, en partance pour l'Espagne, interpellés, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, à Lompoul, à Kébémer. Le 11 octobre dernier, 35 candidats à l'émigration clandestine dont 16 Sénégalais ont été arrêtés à Saint-Louis. Le 6 octobre dernier, 186 personnes dont des femmes et des mineurs, ont été arrêtés au large de Mbour. Le 17 septembre, 73 migrants et 6 passeurs arrêtés à Fimela. Le 23 septembre passé, 15 migrants ont été arrêtés par la Section de Recherches de Dakar. 24 heures plus tard, la Mauritanie a arrêté et expulsé 73 migrants clandestins sénégalais qui tentaient de rejoindre les côtes européennes.

