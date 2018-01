Barcelone : André Gomes demande à partir André Gomes aurait demandé à Ernesto Valverde de faciliter son départ du FC Barcelone lors du mercato hivernal. Le milieu de terrain portugais est ouvert à un départ, tout comme à un prêt. Le joueur souhaiterait se relancer pour préparer le Mondial 2018 avec le Portugal selon Mundo Deportivo et aurait discuté avec le coach concernant sa situation.

Ernesto Valverde a tenté de tranquilliser son joueur, lui expliquant que son travail était valorisant et qu’il comptait encore sur ce dernier. Le Portugais a déjà son idée en tête et ne compte pas changer d’avis puisqu’il aurait pris sa décision définitive. La Juventus a toujours été intéressé par Gomes, qui pourrait être une bonne option pour le club italien. Reste à savoir si le club le laissera partir.









