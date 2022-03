Barrage aller CM Qatar 2022: l'Egypte prend sa revanche sur le Sénégal, mais...

L'Égypte a reçu vendredi soir le Sénégal, pour la revanche de la finale de la Coupe d'Afrique, gagnée par les "Lions" en février dernier. Et c'est une mission réussie à 50%.



Battus par les troupes d'Aliou Cissé en finale de la CAN 2021, l'Égypte a pris une sacrée revanche en s'imposant au Caire, grâce à un but contre-son-camp du malheureux Saliou Ciss, à la 4e minute de jeu. Une frappe du gauche de Mohamed Salah, malencontreusement déviée contre son camp par le défenseur de Nancy.



Le Sénégal a subi un nouveau coup dur dix minutes après l'ouverture du score : Abdou Diallo, touché aux adducteurs, a dû sortir sur blessure et, est donc incertain pour le match retour au à Diamniadio mardi prochain.



Même sort pour les "Pharaons". Abdelmonem, sur un duel aérien, a percuté l'arrière du crâne de Sadio Mané avec le visage. Le défenseur central, le nez ensanglanté, finit enfin par quitter la pelouse sur civière, après plusieurs refus de céder sa place.



Avant la fin de la première période, les Sénégalais n'ont pas su réagir et se procurer de véritable occasion, dans une mi-temps totalement dominée par des Égyptiens.



Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Sadio Mané ont bien tenté de renverser la vapeur, mais sans succès. Pourtant, ce ne sont pas les occasions d'égaliser qui ont manqué au Sénégal, en manque de réussite et de réalisme durant la partie.