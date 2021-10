Barthélémy Dias: « Ce scrutin sera le premier tour de la présidentielle de 2024 »

Le maire sortant de Mermoz / Sacré-Cœur ne lâche pas prise. Malgré le renvoi du dossier en commission d’investiture nationale de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias persiste dans sa candidature. Cette déclaration de candidature est soutenue par les responsables de Taxawu Ndakaru de Dakar.



En réunion hier, ils ont lu une résolution soutenant sa candidature. « Nous, membres et responsables de la coalition Taxawu Ndakaru, après une analyse sérieuse de la situation politique en vue des prochaines consultations politiques, conformément à la circulaire du 22 octobre 2021 fixant la date de dépôt des candidatures. Se référant au procès-verbal de la Commission d’investiture du Samedi 23 octobre 2021 et relatif à l’examen des dossiers de candidatures et qui conforme l’acte de candidat à la candidature de Barthélémy Dias à la ville de Dakar, appuyons, soutenons, réaffirmons la candidature de Barthélémy Dias comme candidat à la candidature de la ville de Dakar », lit-on dans la résolution.



Face à la presse, indique "Walfgroupe", le maire de Mermoz / Sacré-cœur a insisté sur sa candidature pour la ville de Dakar, tout en tendant les bras à ses camarades de Yewwi Askan Wi Dakar. « Au-delà de la coalition Taxawu Sénégal, je souhaiterais tendre la main à tous les camarades des coalition Taxawu Sénégal et Yewwi Askan Wi pour, qu’ensemble, nous puissions construire une dynamique d’espoir qui puisse nous faire gagner ces élections. La politique est faite de soubresauts, mais nous sommes des croyants. Notre objectif, c’est l’essentiel et l’essentiel, c’est le Sénégal. L’essentiel, c’est aussi de mettre ce pays sur les rails », dira Barthélémy Dias. Selon lui, ce scrutin sera le premier tour de l’élection présidentielle de 2024.