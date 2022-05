Barthélémy Dias : « La cohabitation aura bel et bien lieu ! »

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

Barthélemy Dias n’en démord pas. « La liste de Yewwi Askan wi à Dakar passera que le pourvoir le veut ou pas », a-t-il encore déclaré, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Revenant sur cette affaire qui a failli mettre le feu au poudre, le maire de Dakar signale que la liste qui a fuité et qui est présentée comme étant celle de Yaw ne l’est pas puisque elle n'a pas été déposée par le mandataire national de la coalition, Déthié Fall.



Le sieur Saliou Sarr qui a été publiquement identifié par les gens du pouvoir comme étant le « responsable » de ces erreurs commises par Yewwi, n’a jamais été mandaté par ladite coalition, selon Barth. Selon Seneplus, le maire de Dakar promet de s’opposer par tous les moyens à un tout rejet de la liste de Yaw. « La cohabitation aura bel et bien lieu », lance-t-il.





