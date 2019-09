Barthélémy Dias: "On n'a pas libéré Khalifa Sall..." Ouf de soulagement pour les partisans de Khalifa Ababacar Sall. Hier 29 septembre 2019, il a été gracié par le président Macky Sall. Après plus de deux ans d’emprisonnement, il a bénéficié d'une remise totale des peines principales. Ses deux coaccusés, Mbaye Touré et Yaya Bodian, ont eux aussi bénéficié de la même mesure présidentielle.



Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2019 à 14:43 | | 4 commentaire(s)|

Mais pour Barthélémy Dias, ‘’il ne s’agit pas d’une demande formulée, mais plutôt d’une personne qui avait perdu la raison et qui a décidé de se libérer elle-même’’.



‘’Il faut que les Sénégalais sachent qu'hier, on n’a pas libéré Khalifa Sall. La personne concernée se connaît, c’est elle-même qui s’est libérée. Parce qu'étant malheureusement convaincue de ne pas avoir le monopole de la bêtise’’, a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.



Il ajoute : ‘’Que les Sénégalais sachent que Khalifa Sall a été victime d’une injustice notoire, pour avoir souhaité servir son pays. Ce souhait est toujours d’actualité. Nous avons dit, nous répétons et nous maintenons, que nous avons choisi de travailler pour le Sénégal et personne, sur cette terre, ne pourra nous empêcher de le faire."



Pour rappel, dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall avait fait l'objet d'un mandat de dépôt le 7 mars 2017. Il avait ensuite été condamné à 5 ans de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs Cfa. Ce, pour faux, usage de faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos