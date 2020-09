Barthélemy Dias : "le Parti Socialiste n'existe plus, taagué naniouko" Invité de l'émission D'clique de la TFM, Barthélemy Dias est catégorique sur un fait: le Ps n'existe plus, c'est un parti mort.

A en croire Barthélemy Dias, "un parti politique doit vivre, un parti doit avoir des réunions politiques, de comité central, des tournées, des ventes de cartes, de l'animation. Depuis que Macky Sall a accédé au pouvoir, depuis 2012, il n'y a jamais eu de réunions du Ps.



Depuis 08 ans, pas de vente de cartes, pas de tournées. Mis à part la réunion où il y a eu des échauffourées, rien, le Ps est mort de sa belle mort", a-t-il.



Pour Barth, le PS a eu deux ancêtres, donc, ce n'est pas nouveau, bien que le socialisme soit toujours là. J'aimerai bien qu'on reconstruise le Ps autour de Khalifa Sall.



