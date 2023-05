Barthélemy Dias, maire de Dakar, réagit avec détermination suite à l'attaque de son domicile

Barthélemy Dias a commencé par rappeler son identité : "Je m'appelle Barthelemy Toy Dias, je ne suis pas une personne qu'on attaque dans ce pays." Il a souligné que ceux qui ont tenté de l'attaquer peuvent ne pas être bien informés à son sujet. Cependant, il a clairement averti que ces personnes ne recommenceront jamais une telle action de leur vie.



L'homme politique a ensuite expliqué que les événements survenus entre hier et aujourd'hui ne représentent pas l'expression du peuple sénégalais, mais plutôt les actions de personnes rémunérées pour causer du tort. Il a précisé que les deux personnes qui l'ont attaqué n'habitent pas à Dakar et ne parlent même pas la langue locale, l'olf. Ils sont venus à Dakar et logent chez un responsable politique. Barthélemy Dias a demandé à sa sécurité de remettre les téléphones des agresseurs aux forces de l'ordre.



Cette prise de parole de Barthélemy Dias témoigne de sa détermination et de sa résolution à ne pas se laisser intimider. En dénonçant l'attaque contre son domicile et en mettant en lumière les circonstances entourant cet incident, il envoie un message clair aux responsables de cette agression et à ceux qui cherchent à perturber la paix et l'ordre à Dakar.



Barthélemy Dias est connu pour son engagement politique et son implication dans la vie publique de Dakar. Sa réaction déterminée face à cette attaque démontre qu'il ne tolérera pas de tels actes et qu'il continuera à défendre son intégrité et celle de sa ville. Les forces de l'ordre sont désormais saisies de l'affaire, et il est attendu que des mesures appropriées soient prises pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire en justice.



La population de Dakar est également invitée à rester vigilante et à soutenir les autorités dans leur mission de maintien de la sécurité et de l'ordre dans la ville. L'unité et la solidarité de la communauté sont essentielles pour préserver la paix et garantir le respect de l'État de droit.



En conclusion, l'attaque contre le domicile de Barthélemy Dias est un acte condamnable qui ne saurait être toléré. Les autorités compétentes doivent mener une enquête approfondie pour que les responsables soient tenus pour compte. Dans ce contexte, la détermination du maire de Dakar à faire face à cette situation difficile et à défendre les valeurs démocratiques est un exemple à suivre pour tous.



Amath Thiam Stagiaire à Leral.net