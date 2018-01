Barthélémy Dias, maire de Mermoz/Sacré-Cœur : «Khalifa est notre seul candidat…Tanor Dieng est dans l’escroquerie politique »

Si le maire de la Médina, Bamba Fall doute de la candidature de Khalifa Sall à la Présidentielle de 2019, ce n’est pas le cas de son collègue Barthelemy Dias. Face à la presse, hier, l’édile de Mermoz Sacré-Cœur est formel sur le fait que les socialistes n’ont pas un autre candidat que le député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.



« Il n’y a pas de plan B ou C. il n’y a qu’un seul plan chez nous les socialistes pour la Présidentielle* de 2019, c’est Khalifa Ababacar Sall », a précisé Barthelemy Dias. Il se dit convaincu que Khalifa Sall sortira victorieux de son procès. « Je le dis, si on avait un quelconque doute sur la composition de la Cour, vous nous auriez entendu. Nous sommes au courant des manigances, des complots du régime de Macky Sall qui cherche à manipuler une certaine justice pour faire condamner Khalifa Sall. Je le répète, Khalifa sera jugé, acquitté et il sera candidat à la présidentielle de 2019 parce que le droit sera dit et il doit être dit », soutient l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur.



Invitant Ousmane Tanor Dieng pour qu’il reçoive les socialistes du département de Dakar, Dias fils ne s’est pas abstenu de tacler M. Dieng en ces termes : « cet homme est dans un jeu qui relève de l’escroquerie politique. Il escroque une majorité présidentielle parce qu’il n’a pas été élu ».



« Tanor Dieng a dit que nous sommes exclus. Pour exclure un militant, il faut qu’il soit entendu par une commission sur proposition de son département. Il est incapable de respecter les textes du parti. C’est pourquoi nous sommes à l’aise dans la procédure que nous avons enclenchée contre la direction du parti parce que le juge a, par devers lui, les textes du parti », affirme Barthélémy Dias, qui promet de démasquer l’escroquerie politique de Tanor Dieng.









