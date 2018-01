Barthélémy Dias sur les cartes électeurs: « Le régime de Macky Sall a confisqué 2,6 millions de cartes électeurs »

Barthélémy Dias accuse le pouvoir d’avoir confisqué les cartes d'électeurs. « Le Président Macky Sall qui prétend gagner avec 60%, dit qu’il n’est pas satisfait du vol électoral. Ceux qui ont confisqué les cartes d’électeurs, violé la loi et ceux qui ont fait voter des gens avec des récépissés, ne peuvent pas être des références.



Aujourd’hui, il y a plus de 2,6 millions de cartes électeurs qui sont confisquées par le régime de Macky Sall. Ces cartes sont confisquées sur des bases géographiques, ethniques, partisanes et claniques. C’est inacceptable », déplore l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur.



A l’en croire, la coalition Manko Taxawu Senegaal est en train d’étudier sa participation à la marche du 9 février prochain, initiée par la coalition Wattu Senegaal de Me Abdoulaye Wade. Il invite la coalition Wattu à être plus claire sur les motifs de la marche et demande à Wade en tant que patriarche, de prendre ses responsabilités.







L’As