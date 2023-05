Barthélémy Dias tacle Ousmane Sonko : “Il a refusé de venir au Forum… Dans la vie, il faut faire preuve d’élégance” ( En direct Sur Leral TV et Leral Fm ce soir 19h ) Visiblement, c’est la fin de l’idylle entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, alliés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.



Dans un entretien exclusif accordé à Leral Tv, le maire de Dakar reproche à son homologue de Ziguinchor d’avoir snobé son invitation au Forum de l’Économie, Sociale et Solidaire, organisé par la ville de Dakar, et qui s’est clôturé hier.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Mai 2023 à 17:19 | | 0 commentaire(s)|

« J’ai invité Ousmane Sonko au Forum mondial mais il a refusé de venir. Je prends acte. Mais je pense qu’on doit faire preuve d’élégance », a déclaré M. Dias, au micro de Mouhamed Diallo.



