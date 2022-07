Basket : Baba Tandian, en bouclier contre la volonté de briser la carrière internationale de Boniface Ndong Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, s’oppose de manière catégorique à la volonté de Me Babacar Ndiaye qui s’acharne sur l’ex-sélectionneur des Lions du Basket, Boniface Ndong. Il dénonce une volonté manifeste de briser la carrière internationale de Boniface Ndong. Ce qui est inadmissible et inacceptable dans un pays normé. La fédération, relève-t-il, doit accepter ses manquements dans la gestion du basket, tout en assumant sa responsabilité dans le dénuement malheureux.

L’ex-entraîneur des Lions du Basket est traqué de manière lamentable par la Fédération sénégalaise de Basket. Mais, cette traque bute sur la détermination de Baba Tandian, ancien président de la Fédération de Basket. Très frustré de cette démarche alarmante, il s’insurge contre la volonté de briser la carrière internationale de Boniface Ndong, éjecté récemment de son poste d’entraîneur des Lions du Basket. La fédération, relève-t-il, doit accepter ses manquements dans la gestion du basket, tout en assumant sa responsabilité dans le dénuement malheureux. L’acte de démettre Boniface de ses fonctions d’entraîneur suffit. Mais, vouloir le combattre serait un acte de trop qui ne sera pas accepté.



Ainsi, Baba Tandian, très soucieux du devenir du basket sénégalais demande au Ministre des Sports, Matar Ba, d'arrêter ce « fou », avant l'irréparable. « On n'a jamais vu ça. Le ministère et la fédération font la bourde du siècle et veulent, pour leur propre intérêt, mettre en danger la carrière de Boniface qui a porté le maillot national. Depuis près de 10 ans, nous disons au président de la République que Matar Ba a installé un incompétent extrêmement dangereux à la tête du basket. Et, tout le monde a constaté la régression de cette discipline depuis que Babacar Ndiaye est à sa tête. Cette affaire de Boniface ne passera pas. Le sacrifice de Boniface avec le maillot national suffit. Il ne mérite pas que Babacar Ndiaye et ses « ndougourou » s'acharnent sur lui pour se dédouaner. Cela ne passera pas », prévient-il.



Sous ce registre, il promet de saisir le président de financement Afrique, Alfonce Bilet. S’il le faut, il effectuera le déplacement jusqu'à Abidjan au siège de Fiba Afrique. « Si je reçois un mandat de mes pairs anciens internationaux de basket, cette sale forfaiture ne passera pas », insiste Baba Tandian.



A retenir, après son limogeage du banc des Lions, Boniface Ndong a publié un communiqué pour descendre en flammes le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, le Directeur technique national (DTN), Tapha Gaye, et son ex-adjoint, «Pabi» Guèye. A son tour, le patron de l’instance a chargé le désormais ex-sélectionneur du Sénégal.



La Fédération, découvre-t-on, est en train de cogiter l’idée de prendre des sanctions contre Boniface Ndong. D’après L’Observateur, les tenants de cette ligne dure, reprochent au technicien d’avoir «saboté» la participation des Lions à la fenêtre d’Alexandrie et tenté de «discréditer» l’instance dirigeante du basket sénégalais, de briser son image.



Le principe et la nature de la sanction ne sont pas encore validés. Mais, les fédéraux entendent les faire appliquer même au-delà du Sénégal. La FSBB, révèle-t-on, n’écarte pas de saisir dans ce sens la FIFA et de se plaindre auprès de Denver, la franchise NBA où officie Boniface Ndong.







