Basket Chine 2019: Malèye Ndoye et Xane d’Almeida zappés, Tacko Fall, Youssoupha Fall convoqués Le nouvel entraîneur de la sélection masculine du Basketball n’a pas perdu de temps pour publier la liste de joueurs convoqués pour la Coupe du monde Chine 2019. Moustapha Gaye a surpris plus d’un avec une liste sans le capitaine Malèye Ndoye.

Les "Lions" du basket ont un nouvel entraîneur et ce dernier entend jouer avec un nouveau groupe.



La Fédération sénégalaise de basketball dans un communiqué, a informé ce jeudi de la liste de Moustapha Gaye. Il a convoqué une liste de 24 joueurs, avec l’absence notée de cadres de l’équipe nationale comme le capitaine Malèye Ndoye, Xane d’Almeida, Lamine Sambe…



Tacko Fall, le géant des Celtics de Boston, très attendu par le public sénégalais, est convoqué de même que Youssoupha Fall. Clevin Hannah, le meneur espagnol naturalisé sous l’ère Porfirio Fisaac, Louis Adams et Hamady Ndiaye font leur retour.



En plus de la sélection U19 qui aussi fait son entrée avec Amar Sylla et Birame Faye, plusieurs locaux font partie de cette liste. Birahim Gaye (AS Douanes), Alkaly Ndour (Douanes), Pape Moustapha Diop (Douanes), Pape Abdou Karim Kebe (Douanes), Thierno Ibrahima Niang (As Douanes), Mamadou Lamine Diop (DUC) et Babacar Diallo (JA).

