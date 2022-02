Basket - Démarrage de la saison 2021-2022: Slbc en filles, reçoit Bopp et Ugb accueille la JA Repoussée d'une semaine , la saison de basket 2021 - 2022 va démarrer samedi prochain 5 février 2022.

L'équipe féminine du Saint-Louis Basket Club, reçoit Bopp à 15h30, au stadium Joseph Gaye.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Février 2022 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

Un début qui ne sera pas de tout repos pour les Coumba Ndar logées dans la poule A , qui ont connu une veritable saignée avec les départs du président Baba Tandian, démissionnaire, de l'entraîneur Malick Bachir Diop et des joueuses Ndèye Fatou Ndiaye Dalva, Mbarka Diop, Christelle Ngusu Kamba Diakité, parties au Duc , à l'Asc ville de Dakar et à la JA, la Congolaise Christelle Ngusu, qui est rentrée au pay-, pour ne citer que celles là.



Toujours le samedi, dans la poule B, l'Ugb entraîné par Ameth Gaye reçoit en première heure, la JA à 10 h00.



Chez les hommes , dans la poule B , le SLBC se déplace à Marius Ndiaye pour rencontrer l'Union Sportive des Parcelles Assainies à 14h00 le samedi, alors que l'Ugb accueille à 17h00, le SIBAC.











Adama Sall (Saint-Louis)

