Basket (F) - Tirage au sort du mondial 2018 : Le Sénégal dans le groupe des USA Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 de basket féminin place les Lionnes dans le même groupe (D) que les États-Unis, la Chine et la Lettonie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal hérite d’un tirage au sort vraiment corsé pour la prochaine Coupe du monde féminine. Les "Lionnes" vont évoluer dans le groupe D, en compagnie des États-Unis, de la Chine et de la Lettonie. Le tirage a eu lieu ce mardi au Teatro Leal de San Cristóbal de la Laguna, sur l'île de Tenerife, en Espagne.



Les protégées de Cheikh Sarr, nommé à la tête de la sélection en décembre dernier, vont retrouver deux adversaires qu’elles avaient affrontés aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Lors de ces joutes au Brésil, la sélection conduite à l’époque par Moustapha Gaye, avait été sévèrement balayée par les Etats-Unis (121-56) et la Chine (101-64) dans le groupe B. Le Canada, l’Espagne et la Serbie avaient complété la poule aux JO.



Le champion d’Afrique, Nigeria, va défier l’Australie, l’Argentine et la Turquie.



La Coupe du monde féminine FIBA 2018 aura lieu du 22 au 30 septembre 2018. La phase de groupes se déroulera à la fois dans le Tenerife Sports Pavilion Santiago Martin de San Cristóbal de La Laguna et dans le Palacio Municipal de Deportes "Quico Cabrera" de Santa Cruz. La phase finale se jouera dans le Tenerife Sports Pavilion Santiago Martin.









EnquetePlus

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook