Basket- FIBA WWC 2026 : Les Lionnes battent le Rwanda (68-65) et filent en finale contre la Hongrie ! Malgré une grande difficulté dans l’entame, les Lionnes ont su canaliser les ardeurs de leurs adversaires rwandaises dans une demi-finale à suspense, samedi (68-65), pour rejoindre la Hongrie en finale de ce tournoi préqualificatif au Mondial 2026. Rendez-vous dimanche ce dimanche (15h00 GMT).

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2024 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Et si l’air du Rwanda était en train de totalement redonner un nouveau souffle à l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Après une phase de groupes passer sans encombre (Hongrie, Brésil, Philippines), les Lionnes se sont imposées, ce samedi 24 août, dans une demi-finale franchement pas gagnée d’avance contre une équipe du Rwanda poussée par son public. Les filles d’Otis Hughley Jr. l’emportent par 68 à 65 et se hissent en finale de ce tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, prévue en 2026.



Le Sénégal était pourtant bien mal partie dans ce match avec un premier quart-temps concédé 15-23 contre un Rwanda mené par une excellente Ineza Sifa (21 points), épaulée par Destiney Philoxy (15 points). Yacine Diop, Ndioma Kane et Cierra Dillard se montrant particulièrement peu adroites au panier. Mais il y avait Néné Awa Ndiaye et Fatou Pouye pour répondre à des Rwandaises efficaces. Pour autant, les joueuses de Cheikh Sarr continuaient d’imposer leur propre rythme, alors que les Sénégalais ne profitaient pas de leurs lancers-francs.







Et ensuite, il faut dire que les partenaires de Yacine Diop n’ont pas entamé le second quart-temps avec l’intention de vraiment soigner le tir. C’est simple, le compteur sénégalais est resté bloqué à 16 points dans la moitié du second quarts-temps, comme si les Lionnes n’avaient pas pris conscience de l’enjeu dans cette Kigali Arena, même si un panier primé d’Arame Niang, juste avant la pause, à remis de la confiance dans les rangs des Sénégalaises qui ont donc pu réduire l’écart avant de regagner les vestiaires (31-38).



Dans le troisième quart-temps, les joueuses d’Otis Hughley Jr. ont retrouvé d’adresse grâce, notamment, à Fatou Pouye, Cierra Dillard et Ndioma Kane, qui permettent au Sénégal de revenir à la marque, avant de passer devant pour la première fois depuis le tout début du match (42-40). Notons aussi l’excellente fin de troisième quart-temps de la capitaine Yacine Diop, qui a clairement permis à son équipe de terminer cette période avec 6 longueurs d’avance (56-50), avec notamment deux paniers primés de suite.





Quand l’affaire semblait dans leurs mains, les Lionnes ont très clairement joué à se faire peur, notamment à la fin du dernier quart-temps. Beaucoup de paniers évidents, dont sur les lancers-francs de Dillard, ont été lâchés en route. Le Rwanda s’est même permis de revenir à un point à 30 secondes de la fin. Insuffisant, cependant, pour empêcher les coéquipières d’une Yacine Diop déterminante (15 points, 5 rebonds) de rester dans la course au Mondial 2026.



Dimanche, ce sera une autre paire de manche, face aux Hongroises, battues 63-61 au premier match par le Sénégal mais large victorieuses de la Grande-Bretagne en demi-finales (82-59). Bis repetita pour les Lionnes ?



wiwsport.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook