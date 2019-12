Basket: La fédération se sépare de Cheikh Sarr et Maguette Diop, et renforce Tapha Gaye

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019

Du mouvement dans la gestion du basket-ball sénégalais. La fédération, à l’issue de la réunion de son comité directeur ce mardi, 17 décembre 2019, a officialisé la décision de se séparer du Directeur technique national, Maguette Diop, et du Sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Cheikh Sarr.



Pour le premier cité, son remplaçant est déjà trouvé en la personne de Moustapha Gaye, qui continue son ascension en passant de la sélection masculine à la Direction technique nationale. Un choix proposé par la Fédération sénégalaise de basketball qui sera avalisé, dans la foulée, par le ministre des Sports, Matar Bâ.



Concernant Cheikh Sarr, il fait les frais de l’échec des Lionnes en finale du dernier Afrobasket, organisé à domicile et perdu face au Nigeria, suivi d’une élimination sur le chemin des Jeux Olympiques 2020.

