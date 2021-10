Basket: Les « lancers francs » de Baba Tandian L’ancien président de la fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian, sort d’un long silence. C’est encore pour fustiger la gestion de l’actuelle équipe dirigeante avec à sa tête Me Babacar Ndiaye. Dans l’entretien exclusif, accordé à la chaine youtube Sénégal 7 tv , il précise que quand on a un président froussard, un sélectionneur national peut se permettre de faire ce qu’il veut.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Octobre 2021 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Il a peur de Moustapha Gaye. « Il fonctionne comme ça, c’est un complexé. Il est dans un monde qu’il ne connait pas », dit Baba Tandian. Avant de marteler : « Si ce n’était pas le ministère des sports, il ne ferait pas 24 heures dans ce basketball. Il bénéficie d’un soutien à ce niveau, mais ils sont obligés d’en tirer des enseignements parce que le basketball local est en train de mourir ».

