Basket / Lettre d’un indigné par la suspension de Tandian à la Fédé: “Vous êtes tombés bas”

Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle ! Voilà une citation qui irait bien à la Fédération Sénégalaise de Basketball, dans cette période de crise pandémique liée au Covid-19.



Oui ! Pendant que tout le Sénégal fait bloc autour du Président Macky Sall pour éradiquer le Coronavirus, la FSBB n’a rien trouvé que de suspendre un acteur essentiel du basket en la personne de Baba Tandian et de surcroît, président de Saint Louis Basket Club.



C’est comme si l’Assemblée Nationale votait une loi pour destituer un député pour faute lourde, dans une période où les rassemblements étaient interdits.



Waouh, quelle prouesse de notre équipe fédérale ! Je n’ai jamais mesuré à quel point Baba Tandian dérangeait jusqu’à ce soir. L’heure est vraiment grave et le basket n’a pas besoin ce genre de décision qui nuit vraiment à son développement.



Voilà une situation face à laquelle se taire devient un soupçon, une trahison. Baba Tandian ne changera jamais, il est comme il est. Un amoureux du basket qui est toujours prêt à faire des sacrifices pour ce sport.



Son seul défaut, c’est son franc-parler. La Fédération sénégalaise de basket devrait se targuer de lui dans sa participation à l’effort de guerre contre le Coronavirus. Ses actions sur le terrain sont visibles de tous.



À l’heure où le monde pousse la réflexion sur l’après-COVID-19, notre fédération n’a rien trouvé de mieux que de suspendre Baba Tandian.

Messieurs et Dames, désolé, mais vous tombez très bas.











Malick Ngom, promoteur Navétanes basket



