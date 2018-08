Basket Mondial 2018: Cheikh Sarr donne les raisons de la non-sélection d'Aya Traoré

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, Cheikh Sarr, a invoqué vendredi des ‘’raisons de leadership’’ pour justifier la non-sélection de la basketteuse Aya Traoré pour la Coupe du monde 2018, prévue du 22 au 30 septembre à Tenerife (Espagne).



‘’Il y a l’absence d’Aya, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Elle a été dominante à son poste, même si cela n’a pas été le cas lors des deux dernières éditions de l’Afrobasket. Mais cela n’est pas la raison de sa non-sélection’’, a expliqué Sarr à la fin d’une séance d’entraînement des "Lionnes", à Dakar.



Il dit vouloir insuffler ‘’du sang neuf’’ à l’équipe et asseoir ‘’un capitanat différent’’ de celui mené par l’ex-capitaine du Sénégal.



‘’Si je la sélectionne, je ne pourrais pas lui enlever le brassard de capitaine. Cela ne se fait pas. Ce serait la déshonorer (…) On peut avoir besoin de ses services pour les autres compétitions comme l’Afrobasket’’, a argué Cheikh Sarr.



‘’D’autres basketteuses n’ont pas été appelées pour des considérations purement techniques et stratégiques. Mais pour Aya, c’est purement pour des raisons de leadership. C’est cela ma vision, que je veux orienter vers un nouveau capitanat pour booster et renouveler le leadership, et donner du sang neuf’’, a-t-il précisé.



Sarr dit avoir fait appel à un ‘’bon noyau de filles expérimentées’’, qui ont ‘’un grand vécu, beaucoup d’expérience’’.



Pour la préparation du Mondial féminin de basketball, il a sélectionné 26 joueuses, dont les cadres Astou Traoré, Mame Diodio Diouf et Ndèye Sène.



Le Sénégal va partager la poule D de la Coupe du monde avec les Etats-Unis, la Lettonie et la Chine.



Seize équipes vont prendre à cette compétition, à laquelle l’Afrique sera représentée par le Nigeria et le Sénégal.



La première équipe de chacune des quatre poules se qualifiera directement aux quarts de finale, tandis que celles ayant pris la deuxième place et la troisième de chaque groupe, vont jouer des matchs de qualification, en vue de leur qualification au deuxième tour.









APS