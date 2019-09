Basket- Moustapha Gaye, Coach : « L’équipe fait de bonnes choses de façon séquentielle »

Les lions du basket masculin sont éliminés de la compétition par le Canada 82-60. Mais, l’entraineur, Moustapha Gaye, évoquant son avenir et les prochaines échéances de l’équipe nationale de basket, expose l’assignation faite jusqu’en 2021.



« Moi je ne m’inquiète pas, on m’a assigné l’équipe jusqu’à 2021. Et, rien ne peut me détourner de mon objectif. Je vais y aller pas à pas, et je sais comment y arriver. Dans une compétition de ce niveau, il ne faut pas venir et penser qu’on est meilleur que les autres équipes, les matches il faut les prendre les uns après les autres. »



Ainsi, l’entraîneur de Basket, voulant éviter d’être alarmiste, estime qu’il est encore trop tôt pour parler de bilan. « Il faut laisser l’équipe digérer la défaite après on en reparlera. Pour l’instant, l’équipe fait de bonnes choses de façon séquentielle », apprécie-t-il.



Les chances Sénégalaises, juge-t-il, sont trop maigres pour une éventuelle qualification aux JO 2020. Un ticket réservé à la meilleure sélection Africaine du tournoi « Etre la meilleure équipe et se qualifier aux JO de Tokyo 2020, je ne pense pas. Je ne suis pas dans une rivalité. Mais, dans un programme qu’on m’a confié jusqu’en 2021. Et, je vais y arriver. Je ne regarde pas ce que font les autres (Nigeria, Tunisie, Angola…) S’ils arrivent à se qualifier, tant mieux pour eux. ».



