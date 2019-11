Basket/ TQO 2020 : Les Lionnes éliminées par le Mozambique

Les Lionnes du Sénégal n’iront pas au tournoi de qualification Olympique. En effet, les protégés du coach Moustapha Sarr ont été battues (56-49) par le Mozambique ce dimanche Maputo.



Après un premier quart-temps plutôt serré (10-09), les Lionnes ont diminué la cadence de leur jeu défensive et inoffensif avant de se retrouver avec un peu plus de 10 points d’écart en faveur du Mozambique à la mi-temps (26-15).



Au retour des vestiaires, les Lionnes ont réduit l’écart de 34-36. C’est dans les dix dernières minutes que Mame Marie Sy et ses coéquipières ont tout donné pour revenir à hauteur des Mozambicaines, mais ces dernières ont conservé leur avance jusqu’au bout. Le Sénégal est ainsi éliminé, et laisse le Nigeria et le Mozambique poursuivre l’aventure.

