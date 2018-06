Basket-Tournoi de Dakar : Le sélectionneur Abdourahmane Ndiaye "Adidas" zappe Louis Adams et…

Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket, Abdourahmane Ndiaye dit ''Adidas'' a choisi douze "Lions" pour le tournoi de Dakar (29 juin -1er juillet), qualificatif au deuxième jour des éliminatoires du Mondial 2019.



Un groupe formé de neuf joueurs évoluant à l'étranger et trois pensionnaires du championnat local dont le meneur Papi Brancou Badio (Saltigué) et l'arrière Pape Moustapha Diop (Douane). Ils sont les surprises de cette sélection.



Repris par "Stades", l'entraîneur parle d'"un mélange de joueurs expérimentés et audacieux". Sans Louis Adams.



"Il est intelligent dans son jeu. Mais sur le plan international, il faudrait qu'il s'oriente vers le poste 1 (meneur de jeu), motive Adidas. Comme arrière, il rencontre des adversaires plus grands et plus physiques."



Moïse Diamé et Ibrahima Thomas ? "Nous avons pris des joueurs aussi valables qu'eux, explique le coach. Ils étaient là, la fois dernière. Aujourd'hui, nous avons pris d'autres profils comme Gorgui Dieng et Cheikh Mbodji".



Liste des 12 joueurs :



Meneurs (3) : Xane d'Almeida (France), Thierno Ibrahima Niang (Duc), Papi Brancou Badio (Saltigué).

Arrières (2) : Pape Moustapha Diop (Douane), Lamine Sambe (France).

Ailiers (3) : Djibril Thiam (Usa), Mouhammad Faye (Grèce), Malèye Ndoye (France).

Ailiers-forts (2) : Abdou "Alcès" Badji (France) Gorgui Dieng (Usa).

Pivots (2) : Youssou Ndoye (France), Cheikh Mbodji (Pologne).



Les Echos