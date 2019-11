Basket : l’ASC Ville de Dakar vainqueur de la Coupe du Sénégal L’ASC Ville de Dakar aux anges, après sa victoire en finale de la Coupe du Sénégal, devant le Saint Louis Basket Club (57-50). L’équipe de Moustapha Gaye réalise ainsi le doublée, après le championnat acquis la semaine dernière.

Mais ce succès ne fut pas du tout facile, contrairement à ce l’on croyait. Les jeunes Saint Louisiennes, longtemps dominées, ont plongé les supporters dans le suspense dans le dernier quart-temps. Mais, l’expérience et la lucidité des joueuses de la municipalité a fait la différence. Yvonne Bilonda a été décisive dans cette partie, et a logiquement reçu le trophée de MVP et meilleure scoreuse.



