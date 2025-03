Basketball - Saison 5 de la Conférence Sahara à Dakar : Wave mobile money et la Basketball Africa League, signent un partenariat

Le directeur général de Wave Sénégal a indiqué dans son allocution que leur partenariat avec la Bal ne se limite pas à une simple relation commerciale.



Pour El Hadji Malick Guèye, cette alliance entre les deux parties incarne une vision partagée d’un continent où le sport, la technologie et l’inclusion financière fusionnent pour créer de véritables leviers de progrès social et économique.

À travers ce partenariat, a-t-il, « nous illustrons clairement le rôle moteur du digital comme vecteur de développement économique et social ».



Par ailleurs, Amadou Gallo Fall, a souligné que c’est « un partenariat historique et stratégique qui s’inscrit dans l’optique de mieux vulgariser et de rendre accessible la pratique du basketball »



Pour le président de la Bal a manifesté leur enthousiasme à l’idée de cheminer ensemble avec Wave mobile money et contribuer au rayonnement du basketball à travers le continent.



La mise en œuvre de ce partenariat commence par la tenue d’un tournoi de basketball prévu ce samedi à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucadà de Dakar et qui mettra en lice huit équipes dont quatre choisies par la Fédération. La finale de ce tournoi se jouera lors de la Conférence Sahara à Dakar Arena.



Dans le cadre de leur partenariat, les deux parties envisagent, entre autres activités, d’inaugurer un terrain de basket à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

