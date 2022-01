Bassin de Dalifort: Une dépollution en perspective Le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Ababacar Mbaye, a fait part de la volonté des autorités compétentes concernées de procéder à la dépollution du bassin de Dalifort, situé entre le sous-quartier Darou Salam et la Cité des Eaux-et -Forêts, dans la banlieue dakaroise.





"Le bassin de Dalifort, réceptacle des eaux domestiques, des huiles usées entre autres rejets, sera dépollué. C’est une urgence", a annoncé Ababacar Mbaye, mercredi, lors d’une visite de terrain sur ce site destiné à recevoir les eaux pluviales.



D’après Aps, les autorités et les services compétents de l’Etat, comme l’ONAS et la Société africaine de raffinage (SAR), ainsi que l’APIX, l’agence de la promotion de l’investissement et des grands travaux, ont décidé de redonner au bassin sa vocation originelle, a indiqué M. Mbaye.



"Nous avons convenu de mener une visite de terrain avec la SAR et d’autres services pour situer les sources de pollution", a souligné le directeur général de l’ONAS. Il a précisé que les travaux de dépollution ont démarré avec la SAR qui a lancé une opération de récupération des résidus d’hydrocarbures sur le site.



Il a annoncé que de concert avec le Service national de l’hygiène, "des prospections" seront faites et surtout des actions de sensibilisation des ménages seront menées. "Ce bassin n’est pas destiné à recevoir les eaux usées", a martelé M. Mbaye.



Il assure que les textes en vigueur dans ce domaine seront appliqués, si des cas de branchements clandestins sont identifiés.



Selon le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, en plus du curage et de la dépollution de la baie de Hann, les autorités ont "décidé de voir comment faciliter la prise en charge des riverains victimes d’infections respiratoires aigües dans les hôpitaux de Pikine et Dalal Jamm".



En attendant, cette visite de terrain a permis d’identifier des sources de pollution, et la SAR a déjà bouché quatre fuites sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres, a-t-on appris des autorités concernées sur place.





