Bassin de Darou Rahmane et Pofdy: Les deux bassins renforcés et sécurisés L’Onas a renforcé et sécurisé les bassins de Pofdy et Darou Rahmane. Pour le deuxième bassin, ses talus et son mur de clôture avaient connu un affaissement. Aujourd’hui, la structure du bassin est réparée à 100% et toutes les autres parties des talus sont totalement renforcées. Comme cet ouvrage, le bassin de Pofdy avait connu une rupture suivie d’un effondrement du mur de clôture. Aujourd’hui, il a été réhabilité et les travaux de remblai latéritique sur 04 mètres de hauteur sont en cours de finalisation.

La sécurisation des bassins de Pofdy et Darou Rahmane avait comme toile de fond d’annihiler les risques de débordements. Au juste le DG, Mamadou Mamour Diallo avait instruit l’installation d’un système de décharge du trop-plein d’eau vers le bassin de Keur Kabb à 03 km.



Ce système de décharge et d’écrêtage est constitué d’une motopompe de 2000 m3/heure ainsi que de 03 km de conduite type anacondas posées.



Ce bassin, d’une capacité de 680 000 m3, reçoit une bonne partie des eaux refoulées depuis la station du bassin de Keur Niang.



