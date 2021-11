Bassin du fleuve Sénégal : Lancement à Bakel des études du Sati

La cérémonie a été présidée par Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement du Sénégal. C’était en présence Mme Aïssa Kabo Sidikou, représentante résidente de la Commission de l’Uemoa à Dakar et des élus locaux du Conseil des Collectivités territoriales (Cct-Uemoa) venus des huit Etats de l’espace Uemoa. La cérémonie a également connu la participation des autorités coutumières et religieuses, des organisations de la société civile et de la population des 4 pays bénéficiaires.



Pour rappel, le Sati du Bassin du Fleuve Sénégal s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de coopération transfrontalière locale (Pctl) cofinancé par la Commission de l’Uemoa et la Coopération suisse.

