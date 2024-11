Bassirou Diomaye Faye: "L’inaction du Conseil de sécurité des Nations-Unies, compromet l’espoir d’un cessez-le-feu à Gaza et au Liban"

Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye s’est élevé lundi à Riyad contre l’inaction du Conseil sécurité des Nations-Unies, face aux violations répétées au Liban et en Palestine, estimant qu’elle compromettait l’espoir d’un cessez-le-feu, tout en affaiblissant la crédibilité de l’organisation onusienne.



‘’ Il est consternant de constater l’inaction du Conseil de sécurité des Nations-Unies devant ces violations répétées. Ce manque de réaction ne compromet pas seulement l’espoir d’un cessez-le-feu mais affaiblit la crédibilité même, de cette institution censée garantir la paix et la sécurité mondiale ’’, a-t-il déclaré.



Le président de la République intervenait à l’ouverture d’un sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), auquel prennent part une vingtaine de pays de la Ligue Arabe et une cinquantaine d’Etat membre.



Cette rencontre à l’initiative de la diplomatie saoudienne est,, entre autres consacrée aux perspectives de résolution des crises en Palestine et au Liban, des Etats membres de l’organisation cibles d’attaques aériennes et de raids meurtriers de l’armée israélienne.



Il urge d’exiger un cessez-le-feu immédiat, une réponse ferme pour mettre un terme à cette spirale de violence, qui étend ses tentacules au Liban, a tenu à faire savoir Bassirou Diomaye Faye.



Regrettant ce qu’il considère comme un ‘’cuisant échec moral’’ du Conseil de sécurité des Nations-Unies, le chef de l’Etat sénégalais a appelé à une mobilisation plus conséquente de la Ummah islamique, à travers par exemple des actes concrets



‘’ Permettre cette perpétration de l’injustice, c’est miner les fondations du multilatéralisme et compromettre l’intégrité du système qui doit protéger la vie humaine et défendre la dignité ’’, a insisté le Président Faye.



Il a déclaré que le Sénégal qui préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, créé en novembre 1975, fustige les menaces proférées par Israël à l’encontre du secrétaire général des Nations-Unies.



Il en appelle à ‘ ’l’esprit de solidarité et de fraternité islamique, pour que cessent les souffrances du peuple palestinien ’’, en prélude de la célébration le 26 novembre de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.



Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de proposer à l’OCI, ” de demander la révocation immédiate des lois israéliennes illégales ”.



L’Organisation pour Ia Coopération Islamique a été créée en septembre 1969, à la suite à de l’incendie criminel de la troisième mosquée de l’Islam (après celles de La Mecque et de Médine), Masdjid Al Aqsa à Jérusalem.

















