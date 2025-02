Bassirou Diomaye Faye : La mission d’un magistrat est de rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a insisté, vendredi, sur l’importance du rôle des magistrats, qui est, selon lui, de ‘’rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur’’.



‘’ Aujourd’hui, en présidant la cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats du centre de formation judiciaire, j’ai tenu à rappeler l’importance de leur mission : rendre la justice avec indépendance, intégrité et rigueur’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye sur le réseau social X.



Cette nouvelle promotion de magistrats porte le nom du juge Ousmane Camara, ‘’illustre figure du droit sénégalais, dont l’itinéraire exceptionnel demeure un modèle d’éthique et d’excellence’’, a-t-il magnifié.



‘’La Justice est le socle d’une nation forte et d’une démocratie viable’’, a, en outre, souligné le président le président de la République, exprimant dans le même temps ses félicitations à ‘’cette nouvelle génération de magistrats qui s’engage à servir notre pays avec dévouement et responsabilité’’.



La cérémonie de remise de diplômes aux nouveaux magistrats a eu lieu au Centre de formation judiciaire, en présence de son directeur Souleymane Téliko et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne.



Aps

