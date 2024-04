Bassirou Diomaye Faye à Touba et à Tivaouane: Les institutions républicaines sont solides, les foyers religieux toujours ardents Juste après l’élection présidentielle du 24 mars dernier, un torrent de d’éloges s’est abattu sur nos institutions. On a partout salué la solidité des piliers qui tiennent la République notamment le Conseil constitutionnel. Dans les foyers religieux, c’est la même solidité qui s’affiche au regard de la qualité de l’accueil réservé au chef de l’Etat.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui s’est rendu, hier, lundi, à Touba, pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké en a donné la parfaite illustration de cette réalité. Arrivé dans la ville sainte peu après 17 heures 10, le chef de l’Etat était accompagné d’une délégation restreinte. Il s’est entretenu avec le guide religieux, qui lui a offert une natte de prière et un exemplaire du Coran. Selon des témoins ayant assisté à la rencontre, le chef de l’Etat a promis que le gouvernement continuera d’être aux côtés du Khalife pour l’accompagner dans ses actions au profit de la communauté. Il a également évoqué le problème de l’eau et la question des inondations à Touba, promettant d’y apporter des solutions.



A son tour, le Khalife général des mourides a rappelé que c’est Dieu qui donne le pouvoir, priant pour la réussite du président de la République. Dans sa réponse, le patriarche, par l’entremise de son porte-parole, préférera d’abord souhaiter le bienvenu à son hôte avant de rappeler les Sénégalais l’ont choisi précise Dieu en a décidé ainsi. « Le pouvoir et sa cession sont du domaine divin. Les hommes peuvent dire ce qu’ils veulent mais Dieu est le Seul à décider de qui doit diriger. Aujourd’hui c’est vous qui êtes choisi. Sachez que vos prières vous accompagneront. Je prie notamment que l’espoir qui est porté sur vous par les Sénégalais soit couronné de succès. Dieu fasse que leurs espérances ne se tassent jamais ! ».



D'après le journal Point Actu, c'est à la tête d’une petite délégation composée de certains de ses collaborateurs dont son directeur de cabinet Mary Teuw Niane que le Président de la République a foulé le sol de Darou Miname. Une résidence qu’il s’abstiendra de traverser les chaussures aux pieds. Après les salamalecs d’usage avec Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui était venu l’accueillir à la porte, le Chef de l’État s’est entretenu avec le patriarche. Prenant le premier la parole, l’hôte de la cité se résumera à marteler sa ferme volonté d’accompagner le Khalife dans ses activités avant d’implorer Dieu pour qu’il lui accorde longue vie. « Nous serons à vos côtés parce que nous savons que tout ce que vous entreprenez c’est au bénéfice des populations. Nous prions Dieu pour qu’il vous accorde une longue vie et une inoxydable santé afin que vous puissiez réaliser toutes vos ambitions ».



A Tivaouane, un dispositif a été mis en place chez le Khalife des Tidianes pour l’arrivée du chef de l’Etat accompagné du ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, du ministre des Transports, Malick Ndiaye, et de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, après son tête-à-tête avec le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, qui a duré plus d'une quarantaine de minutes, s'est rendu à la mosquée de la même cité.



Le chef de l'État, pieds nus, a foulé le sol de ce lieu saint où il s'est recueilli au niveau de la Zawiya El hadj Malick Sy, ainsi qu'au mausolée de Serigne Babacar Sy...

