Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République: Le maire de Fass accepte le "décret divin"

" Par la volonté d'Allah Swt matérialisée dans les urnes par les électeurs, Monsieur Bassirou Diomaye Faye du parti PASTEF, devient le cinquième président de la République du Sénégal. Au nom des populations de la Commune de Fass Ngom et au mien propre, nous le félicitons très sincèrement et prions pour la réalisation de ses ambitions dans l'intérêt des populations sénégalaises et africaines ", a-t-il dit, avant de saluer la manière dont les élections se sont déroulées.



" Il convient de magnifier l'organisation impeccable du scrutin, qui s'est globalement déroulé dans d'excellentes conditions, révélant ainsi la maturité démocratique du Sénégal, la discipline collective et individuelle de nos concitoyens, ainsi que le professionnalisme avéré de notre Administration très républicaine. Sous ce rapport, il nous faut rendre un hommage largement mérité à son Excellence le Président Macky Sall; fortement engagé pour l'organisation des élections dans l'équité et la transparence, contrairement aux supputations et autres déclarations alarmistes et malveillantes entretenues ça et là sans aucun fondement objectif ", a précisé le maire Ibrahima Diao, qui n'a pas manqué de féliciter les populations de sa commune



" Les populations de la Commune de Fass Ngom, fidèlement présentes à nos côtés, ont réalisé comme à l’accoutumée un magnifique score de plus de 55 %, qui nous place à la tête du Département de Saint-Louis. Nous les remercions avec toute le reconnaissance que requiert la sincérité de leur militantisme. Nous y associons le Ministre Mansour Faye, notre coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yakaar, pour son soutien permanent. La famille de Mame Rawane Ngom, disponible à souhait pour soutenir toutes nos actions, mérite notre bienveillante attention que nous réitérons. Il en est de même pour notre famille biologique, nos amis et sympathisants, qui par leurs conseils, leurs appuis multiformes nous sont d'une utilité reconnue ", a-t-il laissé entendre, avant d'inviter les militants de l'APR, à rester mobiliser pour d'autres échéances.



" Nous invitons nos frères et sœurs de APR dont la grandeur d'âme s'est traduite dans l'acceptation sereine et patriotique de la contre-performance, à demeurer mobilisés dans une opposition républicaine, conforme aux normes d'une démocratie multi partisane. Laissons les vainqueurs gouverner et occupons légalement notre place dans une opposition à la fois combative et contributive dans une perspective d'élévation sociopolitique, gage de stabilité et de bonne gouvernance : un rôle de veille et d'alerte ", a conclu Monsieur Ibrahima Diao, Maire de la commune de Fass Ngom, département de Saint Louis.











Adama Sall (Saint-Louis)