Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait le bon choix en nommant ce Directeur général de la Sénélec : Portrait de Papa Toby Gaye



Papa Toby Gaye est un ingénieur électromécanicien diplômé de l’École Supérieure Interafricaine de l’Électricité (ESIE) quinzième promotion. Il a déroulé toute sa carrière au sein de Senelec depuis septembre 1998 en tant qu’ingénieur chargé des automatismes et de la régulation au niveau de la Centrale III du Cap des Biches jusqu’à son poste actuel comme Directeur Général de Senelec. Il a durant cette période conçu un progiciel de suivi de la consommation de combustible et des statistiques d’exploitation.

Entre 2002 et 2004, il a été Chef de service production du projet RECORD, qui visait à instaurer une comptabilité énergétique à Senelec, afin de lutter contre les pertes techniques et non techniques. De 2004 à 2006, il a dirigé le service ingénierie, où il a mené des études d’ingénierie pour les projets de la direction production de Senelec et validé les documents techniques en collaboration avec la direction Equipement.



De 2006 à 2008, il a été nommé Chef Exploitation à la Centrale 3 du Cap des Biches. Dans ce rôle, il a supervisé la réhabilitation de la centrale, notamment la transition de la régulation analogique à la régulation numérique pour la gestion des unités de production.



En 2009, il a été affecté en tant qu’expert en planification des unités de production à la direction des études générales. De 2010 à 2019, il a travaillé à la Direction Équipement, où il a successivement occupé les postes de chef de projet production, chef de département Équipement de production et Directeur en charge du projet MCA et des projets gaz et charbon.



Ces expériences lui ont permis de développer une expertise approfondie dans les projets de production indépendante d’électricité, participant à toutes les négociations de contrats d’achat d’énergie et agissant comme point focal pour le second compact de la Sénélec.



En 2019, il a été nommé Directeur Principal Équipement, responsable du suivi et de la mise en œuvre des projets de production, de transport, de distribution et des projets d’innovation. En 2021, il est devenu Secrétaire général de la Sénélec, avant d’être nommé Directeur général.





