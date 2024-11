Bassirou Diomaye Faye : « la France doit offrir plus et mieux pour s’imposer »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé lors d’une interview exclusive avec France 2 les relations économiques entre le Sénégal et la France. Selon le successeur de Macky Sall, « la France doit comprendre que l’environnement est devenu plus concurrentiel que par le passé ». Toutefois, précise-t-il, elle reste un « partenaire privilégié » du Sénégal. « Rien n’a changé depuis que je suis arrivé parce que de tout le temps le Sénégal a toujours été un pays ouvert », dit-il.



Toutefois, sous son magistère, le Sénégal est devenu plus « offensif » en se lançant dans la conquête de nouveaux partenariats et dans la diversification de ces partenariats. « Nous nous ouvrons à l’Asie, au Moyen-Orient, nous nous ouvrons au Sud, nous nous ouvrons aussi aux pays occidentaux de façon générale avec lesquels nous avons des relations privilégiées », explique-t-il, mettant en lumière la volonté de diversifier les partenariats internationaux.



Cette ouverture entre dans le cadre d’une nouvelle doctrine en matière de relations internationales, où la France se retrouve dans un contexte de plus en plus compétitif.



Le président sénégalais insiste sur la nécessité pour la France de s'adapter à ce contexte de plus en plus concurrentiel. « La France doit comprendre que l’environnement est devenu plus concurrentiel que par le passé. Elle doit offrir plus et mieux pour s’imposer dans le cadre d’appel d’offre qui sont très ouverts dans lesquels la mise en concurrence consiste pour nous à rechercher un meilleur partenariat au bénéfice du peuple sénégalais », conclut-il.

