Bassirou Diomaye Faye lance officiellement la première édition de la journée nationale de nettoiement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officiellement lancé samedi la première édition de la journée nationale de nettoiement (set-setal) à Thiaroye Gare, dans la banlieue de Dakar, a constaté un reporter de l’APS.



La cérémonie officielle de lancement s’est tenue non loin de l’hôpital de Pikine et du camp militaire de Thiaroye en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, maitre d’œuvre de la journée.



Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette journée d’investissement humain.



Munis de pelles, râteaux, brouettes, etc, plusieurs agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des membres d’associations communautaires de base, des jeunes, des femmes, des élus territoriaux et représentants de l’administration territoriale ont répondu à l’appel du chef de l’Etat.



Des équipes du Service national de l’hygiène, de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), du Cadre de vie et de l’hygiène publique et d’autres structures publiques prennent part activement à cette journée d’investissement humain.



La première édition de cette journée d’investissement humain centrée autour de la question des inondations vise à faire en sorte que la communauté s’approprie [cette initiative] et puisse participer activement avec les structures concernés de l’Etat à la gestion et la prévention des inondations.



Le président de la République est arrivé peu après 10 h à Thiaroye Gare pour présider le lancement officiel de la journée nationale de nettoiement.



Aps