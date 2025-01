Bassirou Diomaye Faye préside ce jeudi la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, Président du Conseil supérieur de la magistrature, va présider ce jeudi 16 janvier 2025 à la Cour suprême, sa première rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, rapporte leSoleil-sn.



Ce rendez-vous annuel qui marque l’ouverture de l’année judiciaire, mettra en exergue le thème « Droit de grève et préservation de l’ordre public ».



Une rencontre des acteurs clés du système judiciaire



La cérémonie réunira l’ensemble des acteurs du système judiciaire sénégalais, parmi lesquels magistrats, avocats, représentants du ministère de la Justice et experts en droit. Cet événement solennel sera l’occasion de dresser un état des lieux de la justice, de débattre des défis auxquels les juridictions font face et d’identifier des solutions pour améliorer leur efficacité.



Un thème au cœur des enjeux sociaux



D'après toujours, leSoleil-sn, le choix du thème « Droit de grève et préservation de l’ordre public » met en lumière une problématique sensible dans un contexte où les revendications sociales se multiplient. Il s’agira de réfléchir sur les moyens de garantir l’exercice du droit de grève, reconnu comme un droit fondamental, tout en veillant à préserver l’ordre public, indispensable à la stabilité sociale et économique. La réflexion portera sur les mécanismes juridiques et institutionnels nécessaires pour harmoniser ces deux impératifs, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans la justice.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook