Bassirou Diomaye Faye sur l'affaire Sweet Beauty: «Nous attendons un non-lieu et rien d'autre»

Le dossier Sweet beauté continue de faire couler beaucoup de salive, mais la position des membres du Pastef reste ferme. En marge d'une cérémonie religieuse, le coordonnateur du Moncap a indiqué qu'il ne pourrait y avoir autre chose qu'un non-lieu. «Nous n'attendons pas qu'il y ait un procès et c'est le lieu d'interpeller le doyen des juges. Il y a des gens qui auraient pu faire basculer ce dossier-là dans l'injustice totale", a soutenu Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, les preuves sont en leur faveur. Par conséquent, dit-il, la justice ne saurait être souillée pour résoudre un problème politique. «Imaginez que le gynécologue Alphousseynou Guèye a été le seul dans son art à regarder dans l'intimité de Adji Sarr, et personne d'autre ne l'a fait au titre d'un acte médical à établir. S’il avait cédé aux sirènes de l'argent ou de l'intimidation et s'il avait établi un certificat médical disant que la fille a été violée, quel est le Sénégalais qui se serait battu pour Ousmane Sonko ?Dieu a renforcé la foi du Dr Al phousseynou Guèye et il a résisté à la tentation de la corruption et à l'intimidation. C'est pourquoi, il a émis un certificat médical en vertu de sa bonne conscience et de son sacerdoce médical. Le capitaine Touré aurait pu être complaisant dans son audition et faire un rapport de la gendarmerie comme le suggérait le procureur dans le rapport interne de la gendarmerie, mais il ne l'a pas fait. Ndèye Khady Ndiaye qui a de maigres moyens, parce qu'elle ne nage pas dans l'argent, car étant tenancière d'un cabinet de massage, a refusé d'accabler par son témoignage, ainsi que son mari, le président Ousmane Sonko. La deuxième masseuse qui a gardé son salaire modeste a eu le courage de porter un témoignage qui est conforme à la réalité et qui disculpe le président Ousmane Sonko», souligne Bassirou Diomaye Faye.



Fort de ce constat, il estime qu’il ne reste qu'une seule personne de qui on attend la même dignité, et qui a une couverture beaucoup plus importante que ces personnes citées en termes de sécurité. «C’est sur le juge Maham Diallo que repose la stabilité du Sénégal aujourd'hui, parce qu'il peut recevoir des pressions et nous en recevons tous. Mais, c'est fort de son éducation, de ses valeurs et de sa foi, de son sacerdoce professionnel qu'il doit refuser d'être intimidé, qu'il doit résister aux sirènes de la corruption». Très sûr de lui, coordonnateur du Moncap indique que les Sénégalais savent qu'il n'y a rien eu. « Et ces Sénégalais qui s'étaient battus pour la crédibilité et la déclaration du président Ousmane Sonko n'avaient pas connaissance des audio qui circulent et qui le disculpent : audio téléphonique entre l'accusatrice et son marabout ; audio de l'accusatrice qui enregistre le principal comploteur, Mamour Diallo ; il n'y avait pas le rapport interne de la gendarmerie». C'est pourquoi, prévient-il, les Sénégalais qui s'étaient battus sans connaître tous ces éléments sont encore beaucoup plus déterminés à se battre et y laisser leur vie afin de préserver la démocratie. «Tenir un procès dans ces conditions-là, c'est avilir davantage le Sénégal en tant que peuple et porter un sacré coup à l'image de la justice de notre pays», tranche Bassirou Diomaye Faye. Lors de cette cérémonie religieuse, un récital de Coran a été organisé pour la stabilité du pays par le daara de Ndiouga Dieng.

L'As

