Bassirou Diomaye Faye veut concrétiser le projet des autoroutes de l’eau

Les concertations nationales sur l’eau et l’assainissement (Cnea), ont été lancées hier, à Kaolack. En intervenant dans une vidéo, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est engagé à investir dans les infrastructures, pour la concrétisation du projet des autoroutes de l’eau. Le chef de l’État a exhorté les participants à lui faire des propositions, pour que les questions liées à l’eau et à l’assainissement soient réglées.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé hier, à travers une vidéoconférence, au lancement des concertations nationales sur l’eau et l’assainissement (Cnea). À cette occasion, le chef de l’État a promis d’investir davantage dans des infrastructures modernes, résilientes, en vue de concrétiser le projet des autoroutes de l’eau. Selon lui, ce projet va renforcer la gouvernance du secteur de l’eau, à travers une gestion participative et responsable. Il a rappelé aux participants que ces concertations s’inscrivent dans le cadre stratégique de la vision Sénégal 2050. Le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé aux experts des deux secteurs, de lui proposer au terme de ces trois jours de réflexion, des solutions sur la question de l’eau et de l’assainissement.



« Je vous invite chers participants, à faire aussi preuve de rigueur et d’innovation dans vos réflexions, pour que tous les problèmes liés à l’eau et l’assainissement soient connus. Cela nous permettra de mettre les moyens pour les régler », a insisté le chef de l’État. Ce dernier compte énormément sur les résultats de ces concertations. Il a rappelé que son ambition est de bâtir un Sénégal juste, souverain et prospère. « Et l’eau et l’assainissement, secteurs indissociables, en font partie », a soutenu M. Faye. Pour le président de la République, ces concertations doivent avoir comme finalité, de garantir l'accès universel équitable et durable de l’eau à tous les Sénégalais.



De même, les populations doivent bénéficier des services d’assainissement, notamment celles du monde rural. Le président de la République a indiqué que ces assises marquent aussi une étape décisive dans la co construction d’une nouvelle politique nationale pour l’hydraulique et l’assainissement. Le chef de l’État a informé qu’une Lettre de politique sectorielle du développement, sera élaborée à l’issue des concertations, cela en collaboration avec les institutions publiques, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de société civile, entre autres. C’est pourquoi, le Président Bassirou Diomaye Faye souhaite que ces concertations reflètent les valeurs d’équité, de transparence, d’inclusion et d’efficacité. Le chef de l’État s’est engagé à la fin de son discours, à traduire les recommandations de ces assises en actions concrètes.















LeSoleil-Digital