Bastonné par son frère au cours d’une bagarre : Mécontent, Moussa Bakhoum lui assène un coup de couteau à la poitrine À cause de son tempérament, Moussa Bakhoum a failli tuer son frère. Malmené par son cadet au cours d’une bagarre, il s’est emparé d’un couteau avant de le planter à l’abdomen de celui-ci. C’est hier qu’il a été appelé à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Accusé de tentative de meurtre, il a plaidé coupable.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2023 à 11:30 | | 0 commentaire(s)|

Âgé de 34 ans, le comparant soutient que son demi-frère ne cessait de le provoquer. ‘’C’est après notre première bagarre que je suis revenu à la charge avec un couteau. C’est dans la chambre de ma mère que j’ai pris l’arme. Lors de notre bagarre, il m’a projeté par terre. Ce que je n’ai pas apprécié’’, a raconté Moussa Bakhoum.



Selon le plaignant Fodé Bakhoum, le comparant garde une haine en lui, depuis qu’il a échoué au Bac. À chaque fois qu'il se dispute avec un membre de sa famille, il menace de le tuer.



‘’Le jour des faits, on était au tour du bol en train de dîner. Mais lorsque mon pied l'a touché, je lui ai présenté mes excuses. Il n'empêche, il m'a attaqué et on s'est battu. Comme je suis plus fort que lui, je l'ai soulevé puis jeté à terre. Il s'est emparé du poignard et m'a asséné un coup à la poitrine, au moment où je discutais avec notre père’’, a renseigné Fodé Bakhoum.



Fort de ce témoignage, le représentant du ministère public a déploré le problème de socialisation de l’accusé. Selon le maître des poursuites, celui-ci s’est bagarré plusieurs fois à la prison. ‘’Il est dangereux’’, a affirmé le substitut du procureur de la République qui a requis cinq ans d’emprisonnement ferme contre Moussa Bakhoum, après disqualification des faits en coups et blessures volontaires. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.



Le verdict sera rendu le 7 mars 2023.

EnQuête



