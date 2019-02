Bataille de 2019 : Rufisque fait bloc dans l'unité, la cohésion et promet une victoire à plus de 70%

Le département de Rufisque a adopté la position debout et l’esprit du front commun pour aborder la bataille du 24 février. Comme un seul homme, tous les responsables du département de Rufisque entendent rester «un et indivisible» au prix d’une victoire éclatante au premier tour, synonyme d’un second mandat pour le prèsident Macky Sall, la seule consigne en vigueur et de rigueur qui vaille par ces moments.



Alors que dans certains départements, les responsables de la coalition peinent à concrétiser l’unité dans les rangs et la marche cadencée à l’unisson vers les joutes présidentielles du 24 février, Rufisque donne une belle leçon en faisant bloc.



La réunion de la coordination et du comité électoral en vue de concocter une stratégie et un programme de campagne a vu la présence de tous les responsables qui œuvrent pour la victoire de Bby. Jamais unité n’a été aussi totale et bloc aussi monolithique. En effet, il a été constaté à la rencontre présidée par le coordonnateur de la coalition, la présence de tous les 12 maires et des 3 ministres que compte le département à savoir Oumar Guèye, Ismaila Madior Fall et Samba Sy. Idem pour les députés, le président du conseil départemental, Souleymane Note l’ancienne ministre des collectivités territoriales Arame Ndoye et le professeur Ndioro Ndiaye, les chefs religieux et coutumiers.



La famille politique de la coalition Benno Book yakaar s’est bien mobilisée donc ce samedi dans l’unité et la cohésion de parti au siège de l’Alliance pour la République et la Citoyenneté (Arc) de l’ex-maire de la ville de Rufisque, Badara Mamaya Sène membre du haut conseil des collectivités territoriales, qui, lui aussi, a honoré de sa présence l’assemblée générale.



Conformément donc aux directives du président Macky Sall, l’unanimité a été des plus belles dans le département de Rufisque pour faire triompher le candidat de Bby. Le coordonnateur, revigoré par l’état d’esprit noté chez ses camarades responsables a livré les secrets de la victoire.



«Elire le président Macky Sall au premier tour le 24 février 2019 ne sera pas difficile du fait de son bilan élogieux. Il nous faut juste nous unir main dans la main, taire les querelles de positionnement et de leadership, faire un travail de terrain, aller vers les populations et échanger avec elles pour davantage attirer leur attention et susciter leur engagement…», a déclaré Monsieur Oumar Gueye.



Le ministre de la justice, Ismaila Madior Fall, a magnifié l’unité et l’union qui existe actuellement dans le département entre les différents responsables. A l’en croire, cela facilitera le travail de terrain.



«Le président de la République a donné des instructions à savoir privilégier la campagne de proximité parce que plus de 96% des populations ont retiré leur cartes d’électeur. Donc, il sera utile d’aller les rencontrer pour échanger avec eux», dira t-il.



Constatant que le département de Rufisque a beaucoup bénéficié des avantages du Plan Sénégal Emergent à travers d’ambitieux programmes et de notables réalisations comme le Ter, le pôle urbain de Diamniadio, le Dac de Sangalkam, Promoville, le port minéralier de Bargny-Sendou qui assurent le changement et la modernisation des localités du département, les responsables s’engagent à donner un second mandat au président de la république sortant, avec un taux de plus de 70%.





