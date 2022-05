Bataille de Dakar :Macky Sall mise sur les socialistes pour faire face à Barthélémy Dias

La bataille de Dakar aura bel et bien lieu. Mais elle se fera sans les Apéristes de Dakar. Ils ont été zappés et casés sur la liste nationale (Mimi Touré, Amadou Ba, Abdoulaye Diouf Sarr). Après la déferlante de la coalition Yewwu Askan wi qui avait devancé dans le département Benno Bokk Yakaar de plus de 92 mille voix lors des dernières élections locales, le chef de file de la mouvance présidentielle a misé sur des soldats issus du Parti socialiste.



A en croire, LeTémoin, Barthélémy Dias et Yaw feront ainsi face à une équipe constituée essentiellement de socialistes et d’anciens responsables socialistes de Dakar. Il s’agit des maires socialistes de Dakar-Plateau et Grand-Dakar, Alioune Ndoye et Jean Baptiste Diouf, de l’ex-compagnon de Khalifa Sall et maire de la Medina, Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Ils seront accompagnés dans cette bataille de Salimata Diop, Juliette Paul Zingan, Ndeye Fatou Diouf et Mohamed Djibril Gueye Wade. Bamba Fall et Mohamed Djibril Guèye Wade étant des transhumants qui ont rejoint le camp présidentiel après les dernières élections locales.