Bataille de Somb - La Défaite de Maba Jaxu Ba: Un Événement Clé de l'Histoire Sénégalaise Somb, Sénégal - Le 18 juillet 1867, sous une pluie battante, se déroula l’une des batailles les plus marquantes de l’histoire sénégalaise. L’armée du Buur Siin Kumba Ndofeen affronta celle de l’Almaami Maba Jaxu Ba à Somb, marquant un tournant décisif dans la lutte contre la colonisation et l’expansion de l’islam en Sénégambie.

Un Contexte Historique Chargé

À cette époque, la Sénégambie était au cœur de tensions entre les forces coloniales françaises et anglaises et les mouvements de résistance locaux. Maba Jaxu Ba, un marabout et chef militaire influent, aspirait à établir un État islamique en Sénégambie, en s’opposant farouchement aux colonisateurs et aux forces traditionnelles locales.



La Bataille de Somb : Un Combat Décisif

La bataille de Somb fut particulièrement significative en raison de ses conséquences dramatiques pour les forces de Maba. Pris par surprise par une violente tornade, l’armée de Maba, alors en pleine opération de séchage de ses munitions, fut attaquée par les troupes du roi de Sine. Cette attaque soudaine plongea l’armée de Maba dans le chaos. En déroute complète, Maba Jaxu Ba fut capturé et exécuté, marquant ainsi la fin de son projet ambitieux.



Conséquences et Héritage

La mort de Maba Jaxu Ba mit un terme à son rêve d’un État islamique en Sénégambie, mais son héritage ne s’arrêta pas là. Son combat contre la colonisation inspira de nombreux autres leaders et mouvements de résistance dans les années qui suivirent. L’influence de Maba et de ses actions militaires continue de résonner dans la culture et l’histoire sénégalaises.



Des Études et Publications Mémorables

La vie et l’œuvre de Maba Jaxu Ba ont suscité de nombreuses études et publications. Parmi les plus notables, la monographie du professeur Iba Der Thiam, publiée en 1977, et les travaux de la chercheuse américaine Ginette Curry en 2011, offrent des perspectives détaillées et diversifiées sur Maba. En 2017, un congrès de spécialistes à l'UCAD a rassemblé des articles enrichissant encore davantage la compréhension de son impact historique.



Un Mémoire Remarquable

Un mémoire de master en histoire, rédigé par Astou Dione à l'UCAD et intitulé « Le patrimoine militaire de la vie de Maba Diakhou Ba », se distingue par son originalité et sa rigueur méthodologique. Ce travail dépasse largement le cadre académique traditionnel et mérite d’être publié pour sa contribution significative à l’histoire militaire et culturelle de la Sénégambie.





La bataille de Somb et la mort de Maba Jaxu Ba constituent un chapitre crucial de l’histoire sénégalaise. Bien que son projet d’un État islamique ait été interrompu, l’héritage de Maba perdure, rappelant la lutte incessante pour la liberté et la justice. Sa mémoire est préservée à travers les nombreux travaux académiques et les récits traditionnels qui continuent de célébrer son courage et sa détermination.

